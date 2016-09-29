Staffel 4Folge 9vom 29.09.2016
Undercover im BioladenJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 9: Undercover im Bioladen
23 Min.Folge vom 29.09.2016Ab 12
Das Ermittlerteam Sophie Bergmann und Heiner Sturm befreien die geknebelte und gefesselte Ladenbesitzerin Beate Henkel (45). Als ein Drohbrief weitere Anschläge ankündigt, engagiert sie die befreundete Detektei von Antonia Knopf. Beate Henkel musste ihrer 400-Euro-Kraft kündigen. Will diese Rache nehmen? Oder setzt ein Immobilienhai Beate unter Druck? Die Detektive entlarven einen perfiden Plan.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12