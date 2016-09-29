Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 9vom 29.09.2016
Undercover im Bioladen

23 Min.Folge vom 29.09.2016Ab 12

Das Ermittlerteam Sophie Bergmann und Heiner Sturm befreien die geknebelte und gefesselte Ladenbesitzerin Beate Henkel (45). Als ein Drohbrief weitere Anschläge ankündigt, engagiert sie die befreundete Detektei von Antonia Knopf. Beate Henkel musste ihrer 400-Euro-Kraft kündigen. Will diese Rache nehmen? Oder setzt ein Immobilienhai Beate unter Druck? Die Detektive entlarven einen perfiden Plan.

