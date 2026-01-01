Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Wer streitet hier?

Wer streitet hier?

Verliebt in eine Hexe

Folge 10: Wer streitet hier?

25 Min.

Darrin und Samantha haben ein großes Problem, nachdem Samantha das geliebte Sportsakko ihres Mannes einem Trödler mitgegeben hat. Larry hat ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt Darrin den Rat, das alles "psychoanalytisch" zu sehen. Schließlich einigen sich Darrin und Samantha, den Eheberater und Psychologen Dr. Kramer herbeizuzitieren. Endora aber zaubert Sigmund Freud herbei - worauf es zwischen den beiden Psychologen beinahe zu einer Schlägerei kommt.

