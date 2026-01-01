Verliebt in eine Hexe
Folge 10: Wer streitet hier?
25 Min.
Darrin und Samantha haben ein großes Problem, nachdem Samantha das geliebte Sportsakko ihres Mannes einem Trödler mitgegeben hat. Larry hat ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt Darrin den Rat, das alles "psychoanalytisch" zu sehen. Schließlich einigen sich Darrin und Samantha, den Eheberater und Psychologen Dr. Kramer herbeizuzitieren. Endora aber zaubert Sigmund Freud herbei - worauf es zwischen den beiden Psychologen beinahe zu einer Schlägerei kommt.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland