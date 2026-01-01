Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tante Clara und der Elefant

Staffel 3Folge 15
Folge 15: Tante Clara und der Elefant

25 Min.

Samantha soll in Darrins Auftrag einen Bankkredit aushandeln. Mit dem Geld will Darrin einen Hobbyraum einrichten. Unterdessen gehen Tante Clara und Tabatha im Park spazieren. Dort entdeckt Tabatha einen Plüschelefanten, den die Kleine unbedingt haben will. Leider bringt Tante Clara wieder einmal einen Zauberspruch durcheinander, so dass sie bald einen echten Elefanten ihr eigen nennen. Das aber bringt Samanthas Verhandlungen mit dem Bankdirektor etwas durcheinander.

