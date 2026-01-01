Verliebt in eine Hexe
Folge 15: Tante Clara und der Elefant
25 Min.
Samantha soll in Darrins Auftrag einen Bankkredit aushandeln. Mit dem Geld will Darrin einen Hobbyraum einrichten. Unterdessen gehen Tante Clara und Tabatha im Park spazieren. Dort entdeckt Tabatha einen Plüschelefanten, den die Kleine unbedingt haben will. Leider bringt Tante Clara wieder einmal einen Zauberspruch durcheinander, so dass sie bald einen echten Elefanten ihr eigen nennen. Das aber bringt Samanthas Verhandlungen mit dem Bankdirektor etwas durcheinander.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland