Verliebt in eine Hexe
Folge 11: Ein erholsamer Vormittag
25 Min.
Endora und ihr Schwiegersohn Darrin können sich nicht besonders gut leiden. Besonders die etwas wichtigtuerische Art von Darrin geht Endora gewaltig auf die Nerven, und so verzaubert sie ihn eines Tages mit Hilfe von Popcorn in einen heiteren, charmanten Mann, der in den Tag hineinlebt. Doch nicht nur Darrin isst von dem Zauberpopcorn, und so findet Samantha, als sie nach Hause kommt, gleich vier Männer im heimischen Wohnzimmer vor, die sich amüsieren und das Leben genießen.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
