Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Werkspionage

FavesStaffel 3Folge 8
Werkspionage

WerkspionageJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 8: Werkspionage

25 Min.

Baby-Dan vom Babywäsche-Reinigungsdienst schmuggelt mit einer Babyrassel ein Abhörmikrofon ins Haus. Er will auf diese Weise Darrins neueste Werbespots belauschen. Wenig später wundert sich Darrin, dass jeder neue Spruch, den er sich ausdenkt, kurz vor ihm auf dem Markt ist. Zunächst gibt Darrin seiner Frau Samantha die Schuld. Doch die entdeckt schließlich die Wanze - und nun erfährt Baby-Dan Dinge von der belauschten Familie, die ihn für eine Weile in ein Sanatorium bringen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen