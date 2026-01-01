Verliebt in eine Hexe
Folge 8: Werkspionage
25 Min.
Baby-Dan vom Babywäsche-Reinigungsdienst schmuggelt mit einer Babyrassel ein Abhörmikrofon ins Haus. Er will auf diese Weise Darrins neueste Werbespots belauschen. Wenig später wundert sich Darrin, dass jeder neue Spruch, den er sich ausdenkt, kurz vor ihm auf dem Markt ist. Zunächst gibt Darrin seiner Frau Samantha die Schuld. Doch die entdeckt schließlich die Wanze - und nun erfährt Baby-Dan Dinge von der belauschten Familie, die ihn für eine Weile in ein Sanatorium bringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland