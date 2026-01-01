Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Das Seifenkistenrennen

Staffel 3Folge 16
Das Seifenkistenrennen

Das SeifenkistenrennenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 16: Das Seifenkistenrennen

25 Min.

Der kleine Johnny nimmt an einem Seifenkistenrennen teil. Samantha hilft ihm beim Transport seines Gefährts. Auch beim Trainingslauf gegen seinen größten Konkurrenten, Mrs. Kravitz' Neffen Flash, lässt Samantha ihrer Zauberkunst freien Lauf. Schließlich ist der Renntag da: Johnny gewinnt auch ohne magische Hilfe - doch nun gehen die Schwierigkeiten erst so richtig los. Mrs. Kravitz beschwert sich bei der Rennleitung, dass hier nichts mit rechten Dingen zugehe.

