Verliebt in eine Hexe
Folge 3: Vater ist der Beste
25 Min.
Tante Clara, Tante Hagatha und Tante Enchantra halten in Samanthas und Darrins Haus eine Hexenversammlung ab. Sie wollen die Hexenkünste der kleinen Tabatha testen. Weil sie die Kleine für sehr begabt halten, soll sie auf Hagathas Hexenschule weiter ausgebildet werden. Samantha ruft in ihrer Verzweiflung ihren Vater Maurice zu Hilfe, und dem ist es ein Vergnügen, die Tanten in die Schranken zu weisen. Tabatha darf selbstverständlich bei Samantha und Darrin bleiben.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland