Folge 13: Mein Freund Ben (1)
25 Min.
Tanta Clara, die nur einen Elektriker herbeizaubern wollte, hat den verkehrten Zauberspruch erwischt: Im Zimmer steht nun niemand anderer als Benjamin Franklin persönlich. Larry ist davon begeistert. Er bastelt sofort an einem neuen Werbekonzept für die Firma Franklin-Electronics. Darrin findet das gar nicht gut. Er bittet Tante Clara, Benjamin Franklin ins 18. Jahrhundert zurückzuzaubern. Doch der unerwartete Besucher aus der Vergangenheit ist plötzlich verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland