Verliebt in eine Hexe
Folge 17: Der Mondtee
25 Min.
Aufgeregt verfolgt Darrin im Fernsehen den Bericht von der Mondlandung. Samantha ist mehr am Hausputz interessiert, denn auf dem Mond ist sie schon längst gewesen. Wenig später unternimmt sie mit ihrer Mutter einen Einkaufsbummel durch Tokio. Sie bringt Tee mit, und nun bindet sie Darrin den Bären auf, der Tee sei vom Mond. Darrin, der Ärger mit der NASA befürchtet, lässt den Tee von einem Apotheker analysieren - und der findet tatsächlich eine fremdartige Substanz in dem Tee.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland