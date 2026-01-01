Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Mein Freund Ben (2)

Folge 14: Mein Freund Ben (2)

24 Min.

Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle ist Benjamin Franklin, den Tante Clara aus Versehen herbeigezaubert hatte und der danach spurlos verschwunden war, vor den Schranken eines Gerichts gelandet. Samantha hält eine feurige und derart überzeugende Verteidigungsrede zu seinen Gunsten, dass sich sogar der Staatsanwalt geschlagen geben muss. Benjamin Franklin wird schließlich freigesprochen. Er feiert dies sofort mit einem opulenten Abendessen mit Tante Clara.

