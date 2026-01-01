Verliebt in eine Hexe
Folge 5: Die Waldnymphe
25 Min.
Darrin und Samantha bekommen Besuch von Gery O'Toole, einer Freundin von Darrins Großtante in Irland. Gery ist überaus attraktiv, und als sie beginnt, Darrin schöne Augen zu machen, wird Samantha ausgesprochen sauer. Endora klärt Samantha auf, dass Gery eine Waldnymphe ist, und dass diese Wesen Katzen hassen. Samantha droht nun Gery mit einer Katze und zwingt sie auf diese Weise zu gestehen, was sie von Darrin will. Wie sich herausstellt, steht Darrins Familie unter einem Fluch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
