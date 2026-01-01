Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Die Waldnymphe

Die Waldnymphe

Verliebt in eine Hexe

Folge 5: Die Waldnymphe

25 Min.

Darrin und Samantha bekommen Besuch von Gery O'Toole, einer Freundin von Darrins Großtante in Irland. Gery ist überaus attraktiv, und als sie beginnt, Darrin schöne Augen zu machen, wird Samantha ausgesprochen sauer. Endora klärt Samantha auf, dass Gery eine Waldnymphe ist, und dass diese Wesen Katzen hassen. Samantha droht nun Gery mit einer Katze und zwingt sie auf diese Weise zu gestehen, was sie von Darrin will. Wie sich herausstellt, steht Darrins Familie unter einem Fluch.

