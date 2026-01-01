Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Folge 19: Das Superauto

25 Min.

Es kommt ja selten vor, aber diesmal will Endora Darrin wirklich einmal eine Freude machen: Sie zaubert ihm sein Traumauto vor die Tür - den 150.000 Dollar teuren Reactor Mach II, der noch nicht einmal öffentlich vorgestellt wurde. Darrin ist begeistert. Das hält allerdings nur so lange an, bis er erfährt, dass die Konstrukteure über das Verschwinden des Prototyps völlig verzweifelt sind. Er macht Endora Vorwürfe, dass sie den Wagen nicht gezaubert, sondern einfach gestohlen hat.

