Verliebt in eine Hexe
Folge 19: Das Superauto
25 Min.
Es kommt ja selten vor, aber diesmal will Endora Darrin wirklich einmal eine Freude machen: Sie zaubert ihm sein Traumauto vor die Tür - den 150.000 Dollar teuren Reactor Mach II, der noch nicht einmal öffentlich vorgestellt wurde. Darrin ist begeistert. Das hält allerdings nur so lange an, bis er erfährt, dass die Konstrukteure über das Verschwinden des Prototyps völlig verzweifelt sind. Er macht Endora Vorwürfe, dass sie den Wagen nicht gezaubert, sondern einfach gestohlen hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland