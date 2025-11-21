Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ein großes Poblem

sixxStaffel 4Folge 3vom 21.11.2025
Ein großes Poblem

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 3: Ein großes Poblem

42 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Eine Brust-OP soll Dr. Dubrows Patientin helfen, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Doch gelingt der Eingriff auch wirklich wie geplant? Außerdem erreicht die Ärzte der Hilferuf eines Bodybuilders.

