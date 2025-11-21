Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 4Folge 2vom 21.11.2025
Komische Proportionen

41 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden diesmal von einer Patientin mit einem außergewöhnlichen Wunsch überrascht. Außerdem helfen sie einer weiteren Dame, die eine verpfuschte Schönheitsoperation hinter sich hat. Und Dr. Nassif schenkt einer Patientin nicht nur eine neue Nase, sondern zugleich auch neuen Lebensmut.

sixx
