Abgestorbener Albtraum

sixxStaffel 6Folge 19vom 24.12.2025
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Nassif steht heute vor einer kniffligen OP: Er muss die Nase einer jungen Frau retten, die nach einer Operation fast abgestorben wäre. Währenddessen befasst sich Dr. Dubrow mit einer Patientin, die nach einem verpfuschten Eingriff mit verschieden großen Brüsten kämpft. Die Chirurgen bekommen es außerdem mit einer stark operierten Dame zu tun, die sich nach einer größeren Oberweite sehnt. Allerdings muss sie zunächst an Gewicht zunehmen, bevor sich ihr Wunsch erfüllen kann.

sixx
