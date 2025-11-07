Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Möchten Sie Salami auf dieser Brust?

sixxStaffel 6Folge 20vom 07.11.2025
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Eine Patientin mit riesigen Brüsten kommt mit dem Wunsch zu den Chirurgen, sich ihre Warzenhöfe verkleinern zu lassen. Derweil befasst sich Dr. Nassif mit der Nase einer Frau, die sich nach einem verpfuschten Eingriff schwarz verfärbt hat. Dabei muss er sein ganzes Können aufbringen, um die Operation zufriedenstellend durchzuführen. Dr. Dubrow unterstützt in der Zwischenzeit eine Frau, die nach mehreren fehlgegangenen OPs nicht mehr von der Schönheitschirurgie überzeugt ist ...

