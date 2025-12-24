Hoffnungsvolle VeränderungenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 18: Hoffnungsvolle Veränderungen
Folge vom 24.12.2025
Als eine Frau in die Klinik kommt, die sich schon seit Jahren eine Brustverkleinerung wünscht, wird Dr. Dubrow auf eine harte Probe gestellt: An der Oberweite der Patientin wurde bereits herumgepfuscht und die Operation birgt hohe Risiken. Dr. Nassif rekonstruiert derweil das entstellte Gesicht einer Frau, die einen schlimmen Motorradunfall hatte. Außerdem werden die Ärzte von einem Internet-Model aufgesucht, die sich einen größeren Po wünscht.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH