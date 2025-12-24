Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Hoffnungsvolle Veränderungen

sixxStaffel 6Folge 18vom 24.12.2025
Hoffnungsvolle Veränderungen

Hoffnungsvolle VeränderungenJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 18: Hoffnungsvolle Veränderungen

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Als eine Frau in die Klinik kommt, die sich schon seit Jahren eine Brustverkleinerung wünscht, wird Dr. Dubrow auf eine harte Probe gestellt: An der Oberweite der Patientin wurde bereits herumgepfuscht und die Operation birgt hohe Risiken. Dr. Nassif rekonstruiert derweil das entstellte Gesicht einer Frau, die einen schlimmen Motorradunfall hatte. Außerdem werden die Ärzte von einem Internet-Model aufgesucht, die sich einen größeren Po wünscht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen