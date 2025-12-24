Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 15vom 24.12.2025
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Eine Patientin, deren Gesicht durch einen Unfall entstellt wurde, sucht die Ärzte auf. Die junge Frau kann aufgrund einer großen Narbe auf ihrer Wange kaum mehr lächeln und wendet sich verzweifelt an Dr. Nassif und Dr. Dubrow. Die Chirurgen sollen außerdem an einer neuen Nase für eine Transgender-Patientin arbeiten, damit diese sich rundum wohlfühlt, und für eine Soldatin mit nur einer Brust stellen die Experten die letzte Hoffnung dar.

sixx
