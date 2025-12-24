Wackelbusen und eine zweite ChanceJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 14: Wackelbusen und eine zweite Chance
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Neben einer Patientin mit riesigen Brustimplantaten bekommen es die Ärzte heute mit zwei besonders schwierigen Fällen zu tun. Dr. Nassif will die Nase eines Boxers richten, die allerdings bereits 22-mal gebrochen war und nun voller Narbengewebe steckt - während Dr. Dubrow sich mit den Brüsten einer jungen Frau auseinandersetzt, die nach einer verpfuschten Brustverkleinerung fast abgestorben wären.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH