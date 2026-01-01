Schielende Nippel und KartellhüftenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 16: Schielende Nippel und Kartellhüften
42 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Eine junge Frau kommt mit dem Wunsch nach einem größeren Po in die Praxis. Die Patientin hat zwar bereits mehrere Operationen hinter sich, war aber nie glücklich mit den Ergebnissen. Jetzt erhofft sie sich zufriedenstellende Arbeit von Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Die bekommen es derweil auch mit einer verpfuschten Brust-OP zu tun und helfen einer Frau, die aufgrund ihrer missglückten Nasenkorrekturen kaum noch atmen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
© NBC UNIVERSAL International GmbH