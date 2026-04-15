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Viper

Jagd auf den Robotermann

BetaStaffel 2Folge 11vom 15.04.2026
Jagd auf den Robotermann

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Viper

Folge 11: Jagd auf den Robotermann

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der Wissenschaftler Dr. Block versucht, sich Mikroroboter einzupflanzen und wird dabei verstrahlt. Zwar kann seine Frau Dr. Valerie Reed seinen Tod verhindern, doch Block ist danach nicht mehr er selbst. Er wird zu einer Art mordendem Cybersoldaten. Das Viper-Team wird eingeschaltet. Block war einst Coles bester Freund - und das macht den Auftrag nicht einfacher. In der Klinik, in der Valerie arbeitet, kommt es zum Showdown zwischen den ehemaligen Freunden.

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