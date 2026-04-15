Viper
Folge 6: Weißes Feuer
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Ein Überfall auf die Diamantenbörse von Metro City trägt die Handschrift der Bande der attraktiven Evangeline Raines. Doch die sitzt im Gefängnis, nachdem sie von ihrem Partner Johnny Hodge verraten wurde. Nun hoffen Cole und Westlake, über Evangeline an Hodge heranzukommen. Aber Hodge scheint zu gerissen: Es gelingt ihm, Evangeline zu töten. Doch auch das ist nur ein Coup der Supergangster: Das Viper-Team ahnt nicht, dass alles zwischen Evangeline und Hodge abgesprochen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film