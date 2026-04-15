Viper
Folge 16: Unter Dieben
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Phil Tucker ist der Projektmanager der Waffenfabrik "Micro Tech" und hat als solcher heimlich eine elektromagnetische Waffe entwickeln lassen. Mit ihr ist es möglich, Gegner zu Asche zerfallen zu lassen. Das FBI hat einen Mitarbeiter in die Firma eingeschleust, doch Tucker enttarnt den Mann und tötet ihn. Nun soll das Viper-Team die gefährliche Waffe stehlen - angeblich im Auftrag des FBI. Cole und Westlake erledigen den Auftrag mit Bravour - und werden anschließend verhaftet.
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film