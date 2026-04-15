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Viper

Die Herren der neuen Ordnung

BetaStaffel 2Folge 17vom 15.04.2026
Die Herren der neuen Ordnung

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Viper

Folge 17: Die Herren der neuen Ordnung

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der Terrorist Luke Riker wurde in einer Spezialzelle lebendig eingefroren. Doch als durch ein Erdbeben sämtliche Steuerungssysteme ausfallen, gelingt es ihm, freizukommen. Das Viper-Team, das mit der Bewachung seiner Zelle beauftragt wurde, stellt fest, dass sich darin die Leiche des behandelnden Arztes befindet, während Riker verschwunden ist. Nun ist höchste Alarmstufe angesagt, denn Riker will sich an allen Menschen rächen, die für seine Inhaftierung verantwortlich sind ...

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