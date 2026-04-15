Sieh mir in die Augen ...Jetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 8: Sieh mir in die Augen ...
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Die Firma Graf Aerospace entwickelt den neuen Hale-One-Satelliten, und deshalb testet das Viper-Team ihr Sicherheitssystem. Das Ergebnis: Es bietet nur eine Sicherheit von 98 Prozent. Während man über Verbesserungen nachdenkt, wird eingebrochen; die Gangster entkommen mit der Konstruktionssoftware. Mit einem hinterhältigen Trick gelingt es den Drahtziehern, das Viper-Team als korrupt hinzustellen. Allie wird verhaftet, und Cole hat eine schwierige Aufgabe vor sich.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film