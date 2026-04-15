Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Sieh mir in die Augen ...

BetaStaffel 2Folge 8vom 15.04.2026
Sieh mir in die Augen ...

Sieh mir in die Augen ...Jetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 8: Sieh mir in die Augen ...

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Die Firma Graf Aerospace entwickelt den neuen Hale-One-Satelliten, und deshalb testet das Viper-Team ihr Sicherheitssystem. Das Ergebnis: Es bietet nur eine Sicherheit von 98 Prozent. Während man über Verbesserungen nachdenkt, wird eingebrochen; die Gangster entkommen mit der Konstruktionssoftware. Mit einem hinterhältigen Trick gelingt es den Drahtziehern, das Viper-Team als korrupt hinzustellen. Allie wird verhaftet, und Cole hat eine schwierige Aufgabe vor sich.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 4 Staffeln und Folgen