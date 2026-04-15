Viper
Folge 3: Das Schandmaul
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Dem zwielichtigen Unternehmer Terry Malloy ist jedes Mittel recht, um in der Stadt ganz nach oben zu kommen. Kritiker, die sich nicht bestechen lassen, werden skrupellos beseitigt. Als Radiomoderator Jay Lowery, der in seiner Sendung harte Themen anpackt, Terry Malloy aufs Korn nimmt, ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Das Viper-Team soll den Moderator schützen. Doch Lowery riskiert alles, um nur ja keine Sendung auszulassen - und fällt Malloys Männern in die Hände.
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Viper
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Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film