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Viper

Das Schandmaul

BetaStaffel 2Folge 3vom 15.04.2026
Das Schandmaul

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Folge 3: Das Schandmaul

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Dem zwielichtigen Unternehmer Terry Malloy ist jedes Mittel recht, um in der Stadt ganz nach oben zu kommen. Kritiker, die sich nicht bestechen lassen, werden skrupellos beseitigt. Als Radiomoderator Jay Lowery, der in seiner Sendung harte Themen anpackt, Terry Malloy aufs Korn nimmt, ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Das Viper-Team soll den Moderator schützen. Doch Lowery riskiert alles, um nur ja keine Sendung auszulassen - und fällt Malloys Männern in die Hände.

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