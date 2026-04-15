Viper
Folge 2: Condor spielt falsch
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Nach der kaltblütigen Ermordung von vier verdeckten Ermittlern erhält das Viper-Team den Auftrag, die Schuldigen zu finden. Verdächtig ist zunächst der Pilot Gage von der polizeilichen Hubschrauberstaffel, weil er falsche Hinweise an die Ermittler weitergeleitet hatte. Um mehr herauszubekommen, lässt sich Westlake undercover als Flugschülerin bei ihm einschleusen. Unterdessen prüfen die anderen, wie man die Mordopfer an den Ort des Verbrechens gelockt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film