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Viper

Tim der Held

BetaStaffel 2Folge 18vom 15.04.2026
Tim der Held

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Viper

Folge 18: Tim der Held

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Als Cameron Westlakes alter Freund Scott Ramsay ermordet wird, nimmt sich Westlake seines autistischen Bruders Tim an. Das Viper-Team beschützt Tim, der vermutlich den Mörder gesehen hat. Die Ermittlungen ergeben, dass Ramsays Chef mit der Mafia verbandelt ist. Inzwischen misslingt ein Versuch der Mörderin Bianca Carson, den Zeugen auszuschalten. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen gelingt es ihr dann, Tim und Westlake zu entführen - und nun bleibt Cole nicht mehr viel Zeit.

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