Viper
Folge 7: Der kleine Zeuge
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Sammi Taylor arbeitet als Komikerin in einem Nachtclub. Doch als ihr kleiner Sohn Ben zum Augenzeugen eines Mordes wird, den Clubbesitzer Metcalf und dessen Komplizen begehen, flüchtet Sammi mit ihrem Jungen zu ihrem Bruder und stellt sich der Polizei als Hauptzeugin zur Verfügung. Die FBI-Leute Cole und Westlake sollen für Sammis Schutz sorgen, aber Metcalf hat inzwischen herausbekommen, wer der wahre Mordzeuge ist. Nun beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um Bens Leben zu retten.
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film