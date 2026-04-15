Viper
Folge 13: Gehirnwäsche
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Cole und das Viper-Team analysieren das Bekennervideo einer terroristischen Gruppe, die eine Biologin entführt hat, um an das von dieser entwickelte Nervengas zu kommen. Auf dem Video ist die Erschießung eines Polizisten zu sehen, der versucht hatte, die Biologin Gwen zu befreien. Cole und Westlake finden das Versteck der Terroristen heraus und machen sich sofort auf den Weg. Es gelingt ihnen zwar, die völlig verstörte Gwen zu befreien, doch die Verbrecher können entkommen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film