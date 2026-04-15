Das Geheimnis der Elisabeth GantryJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 15: Das Geheimnis der Elisabeth Gantry
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Coles Freund Chet Riley stirbt bei einem Autounfall. Cole glaubt, dass Riley ermordet wurde. Rileys letzte Modemübertragung zeigt die verstorbene Schauspielerin Elisabeth Gantry als Hologramm. Eine andere Spur führt zu der jungen Rachel Davenport, die Elisabeth erstaunlich ähnlich sieht. Wie sich herausstellt, wollte Riley ein Buch über die Schauspielerin schreiben und darin ein Geheimnis lüften, das einen Politiker schwer belastet. Wenig später wird Rachel entführt.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film