We Are Family!
Folge vom 07.12.2023: Familie Oberfeld
45 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 6
Seit fünf Jahren wohnen Monja und ihr Mann mit ihren Eltern in einem Haus. Und seit fünf Jahren ärgern sie sich darüber, dass ihre Nachbarn nicht grüßen. Deshalb beschließen sie, die gute alte Ruhrpott-Tradition des Nachbarschaftsfestes wieder aufleben zu lassen, um der Anonymität den Kampf anzusagen. Sie investieren viel Zeit, Geld und Herzblut. Was aber, wenn niemand erscheint?
