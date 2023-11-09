We Are Family!
Folge vom 09.11.2023: Familie Rossa
45 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 6
Nadine und Stefan haben das Landleben satt. Sie zieht es in die Großstadt und zwar nach Hamburg. Während Nadine große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft schmiedet, muss Stefan sich um deren Finanzierung kümmern. Gemeinsam mit ihrer elf Monate alten Tochter bezieht das Paar eine Penthouse-Wohnung in der Hansestadt. Dabei läuft nicht alles nach Nadines Vorstellungen ...
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
