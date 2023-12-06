We Are Family!
Folge vom 06.12.2023: Familie Uhlemann
45 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
Familie Uhlemann betreibt den Landgasthof "Zu den drei Rosen" im kleinen Örtchen Winkel in Brandenburg. Bis vor drei Jahren lief der Familienbetrieb noch sehr gut. Doch seit Corona und der zusätzlichen Inflation bleiben die Gäste aus. Die Uhlemanns kämpfen seitdem ums Überleben. Sie wollen jetzt mit Veranstaltungen für Busreisen Geld verdienen. Können die Uhlemanns trotz Pannen ihren Gasthof retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1