SAT.1Folge vom 06.12.2023
Folge vom 06.12.2023: Familie Uhlemann

45 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6

Familie Uhlemann betreibt den Landgasthof "Zu den drei Rosen" im kleinen Örtchen Winkel in Brandenburg. Bis vor drei Jahren lief der Familienbetrieb noch sehr gut. Doch seit Corona und der zusätzlichen Inflation bleiben die Gäste aus. Die Uhlemanns kämpfen seitdem ums Überleben. Sie wollen jetzt mit Veranstaltungen für Busreisen Geld verdienen. Können die Uhlemanns trotz Pannen ihren Gasthof retten?

