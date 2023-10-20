We Are Family!
Folge vom 20.10.2023: Familie Henska
45 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12
In Zwickau bilden Oma Sybille, Mama Diana und Tochter Tabea einen Mehrgenerationenhaushalt. Die drei Frauen kümmern sich um die Instandhaltung ihres Eigenheims und wollen gemeinsam ein Projekt angehen. Die Grillecke soll neu eingerichtet werden. Außerdem möchten sie eine Wäschespinne einbetonieren. Können die Frauen diese Aufgabe allein stemmen?
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2023
12
Copyrights:© SAT.1