Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Henska

SAT.1Folge vom 20.10.2023
Familie Henska

Familie HenskaJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 20.10.2023: Familie Henska

45 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12

In Zwickau bilden Oma Sybille, Mama Diana und Tochter Tabea einen Mehrgenerationenhaushalt. Die drei Frauen kümmern sich um die Instandhaltung ihres Eigenheims und wollen gemeinsam ein Projekt angehen. Die Grillecke soll neu eingerichtet werden. Außerdem möchten sie eine Wäschespinne einbetonieren. Können die Frauen diese Aufgabe allein stemmen?

Alle verfügbaren Folgen