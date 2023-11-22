We Are Family!
Folge vom 22.11.2023: Familie Zubrod
44 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6
Der erste Ehrentag von Tochter Olivia bringt die Familie Zubrod aus Hamburg an ihre Grenzen - innerhalb von drei Tagen muss das Fest für 20 Gäste vorbereitet werden. Die Eingewöhnung von Tochter Olivia in der Kita steht auch noch an. Dafür müssen sich Marina und Jan aus Zeitgründen abwechseln. Und: Marina ist wieder schwanger. Ob es ein Mädchen oder Junge wird, verkünden Marina und Jan auf der Geburtstagsparty von Olivia.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1