Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Kruchem

SAT.1Folge vom 19.12.2023
Familie Kruchem

Familie KruchemJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 19.12.2023: Familie Kruchem

44 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 6

Familie Kruchem aus Weeze lebt zu fünft auf nur 60 Quadratmetern. Seit anderthalb Jahren wohnen sie in diesem Apartment. Denn der Bau ihres eigenen Traumhauses verzögert sich. Jetzt geht es in den Endspurt am Eigenheim, denn die Kruchems wollen Weihnachten endlich in den eigenen vier Wänden verbringen. Das Problem: Papa Jörg ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Jederzeit kann ein Alarm ihn vom Arbeiten am Haus abhalten und den Zeitplan durcheinanderbringen ...

Alle verfügbaren Folgen