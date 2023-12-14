We Are Family!
Folge vom 14.12.2023: Familie Naether
44 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 6
Die siebenköpfige Familie Näther wohnt in einer 120 Quadratmeter Wohnung am Bodensee. Die Eltern schlafen im Wohnzimmer, die drei Jungs teilen sich ein Stockbett. Nachzüglerin Camy hat noch nicht mal ein bisschen Platz für sich allein. Das soll sich jetzt ändern: Die Näthers bauen zusammen eine Höhle für die Einjährige - direkt unterm Elternbett. Ob das klappt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1