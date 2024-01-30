We Are Family!
Folge vom 30.01.2024: Familie Müller
44 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 6
Die Dreifach-Mama Andrea Müller aus Weinböhla bei Dresden hat sich jahrelang für Familie und Job aufgeopfert, doch damit soll jetzt Schluss sein. Nach einem Burnout will sie als Comedian durchstarten. Ihre Familie ist davon allerdings nicht besonders begeistert. Mama Andrea lässt sich davon aber nicht abschrecken, auch wenn sich die Vorbereitungen schwieriger gestalten als gedacht ...
