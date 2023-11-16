We Are Family!
Folge vom 16.11.2023: Familie Diekmeier
45 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 6
Umzugs-Chaos bei Familie Diekmeier! Fußballprofi Dennis, seine Frau Dana und ihre vier Kinder haben nur noch drei Wochen Zeit, bis sie ihr Haus räumen müssen. Doch das neue Heim gleicht einem Rohbau - und die Handwerker lassen die Diekmeiers im Stich. Während der Umzugstermin immer näher rückt, schwindet die Hoffnung, das neue Haus beziehen zu können und die Angst, auf der Straße zu landen, steigt ...
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1