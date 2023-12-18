We Are Family!
Folge vom 18.12.2023: Familie Diekmeier
45 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 6
Großer Umzugsstress bei Familie Diekmeier: Fußballprofi Dennis, seine Frau Dana und ihre vier Kinder wollen endlich in ihr neues Zuhause ziehen. Doch es gibt einfach noch zu viele Baustellen. Als dann auch noch der Strom versagt, müssen sie auf eine Notlösung ausweichen. Jetzt heißt es winzige Ferienwohnung statt großem Eigenheim. Und der endgültige Einzug rückt in weite Ferne ...
