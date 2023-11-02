Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Yegin

SAT.1Folge vom 02.11.2023
Familie Yegin

Familie YeginJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 02.11.2023: Familie Yegin

44 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6

Familie Yegin wohnt in Köln Hürth. Die Teeny-Schwestern teilen sich ein Kinderzimmer, ihr Bruder Cem hat sein eigenes Reich. Total ungerecht, finden die Mädchen. Jetzt wird immerhin renoviert, damit mehr Ordnung und Platz entsteht. Und die beiden Töchter wachsen in Sachen Handwerkertalent über sich hinaus.

Alle verfügbaren Folgen