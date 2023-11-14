We Are Family!
Folge vom 14.11.2023: Familie Häuser
45 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 6
Zu Familie Häuser aus Butzbach gehören nicht nur Mama Valerie, Papa Steffen und die Söhne Mio und Fino, sondern auch zwei Hunde und zwei Pferde. Die großen Vierbeiner sollen jetzt ins Winterquartier umziehen. Und das bedeutet eine Menge Arbeit: Hecken schneiden, Unkraut rupfen, und den Stall nachstreichen. In rosa Glitzer-Farbe! Valerie steht zwar auf Pink - aber nicht auf Gartenarbeit. Ob sie sich diesmal die Hände selber schmutzig macht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1