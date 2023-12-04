We Are Family!
Folge vom 04.12.2023: Familie Herren (2)
44 Min.Folge vom 04.12.2023
Alessia Herren ist die Tochter des Schlagersängers Willi Herren. Vor zwei Jahren starb ihr Vater überraschend im Alter von 45 Jahren. Ihren Vater wird wohl nie jemand ersetzen können, aber jetzt gründet sie mit Ehemann Can ihre eigene Familie. Endlich setzen bei der Hochschwangeren Alessia die Wehen ein, aber die Geburt läuft komplizierter als gedacht. Kurz darauf will die frischgebackene Mutter niemanden mehr sehen. Geht es ihr und dem Baby gut?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1