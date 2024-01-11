We Are Family!
Folge vom 11.01.2024: Familie Herren (3)
45 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 6
Alessia Herren ist die Tochter des Schlagersängers Willi Herren. Vor zwei Jahren starb ihr Vater überraschend im Alter von 45 Jahren. Ihren Vater wird wohl nie jemand ersetzen können, aber jetzt hat sie mit Ehemann Can ihre eigene Familie gegründet. Die kleine Anisa-Amalia erblickte vor ein paar Monaten das Licht der Welt. Jetzt steht der erste Kurzurlaub für die Kleinfamilie bevor. Mit Kind eine echte Herausforderung, da ist Streit vorprogrammiert ...
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
