We Are Family!
Folge vom 27.11.2023: Familie Lüneburg
45 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6
Jessica ist sie gerade erst Mutter von Zwillingen geworden und will als Schlagersängerin erstmals auf Deutschlands Bühnen mit Live-Auftritten durchstarten. Bisher hat sie zusammen mit ihrer Gesangspartnerin Alicia Songs im Tonstudio aufgenommen, nun sollen die ersten Auftritte vor Publikum folgen. Schafft Jessica den Spagat zwischen Familienleben und Schlager-Karriere?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1