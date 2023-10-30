We Are Family!
Folge vom 30.10.2023: Familie Gelfi Müller
44 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 6
Die 48-jährige Melli krempelt ihr Leben nochmal komplett um. Sie zieht zurück zu ihrer Mutter. Und zwar zusammen mit Ehemann Chris - damit Mutter Wally im Alter nicht alleine ist. Von der Stadt raus aufs Land. Heißt für die 70-Jährige: radikal verkleinern, von bisher 120 Quadratmetern auf dann zwei Zimmer mit insgesamt 48 Quadratmeter. Das Problem: Wally liebt jede Form von Deko - Tochter Melli mag es lieber schlicht und praktisch. Da sind Diskussionen vorprogrammiert ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1