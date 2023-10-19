Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Worm

SAT.1Folge vom 19.10.2023
Familie Worm

Familie WormJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 19.10.2023: Familie Worm

45 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12

Salina und Max Worm haben den Familienbetrieb ihres Vaters übernommen: Schloss Diedersdorf bei Berlin in Brandenburg. Nun stehen die Geschwister vor ihrer ersten Herausforderung. Sie sollen das alljährliche Ritterfest organisieren. Parallel haben sie noch zwei weitere Veranstaltungen zu stemmen. Können Salina und Max diese Aufgabe meistern und ihren Papa stolz machen?

Alle verfügbaren Folgen