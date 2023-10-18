We Are Family!
Folge vom 18.10.2023: Familie Andaloussi
45 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 12
Die vierköpfige Familie Andaloussi aus Nannhausen in Rheinland-Pfalz bereitet sich auf ihren Sommerurlaub vor. Diesmal geht es nicht wie gewohnt ins warme Ägypten. Mama Vanessa und Papa Pascal wagen mit ihren beiden Kindern Joona und Maileeen das Abenteuer Allgäu. Dafür steht der Familie ein Budget von 3000 Euro zur Verfügung. Wie wird ihnen der Urlaub als Selbstversorger gefallen?
