Young Sheldon
Folge 18: Im Auto eingeschlossen und vom Heiraten ausgeschlossen
18 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Mandy ist geschockt, als Georgie sie ganz beiläufig darum bittet, seine Frau zu werden. Hals über Kopf verlässt sie das Haus. Brenda erfährt, dass ihr Sohn von einer der beliebtesten Schülerinnen auf ein Date eingeladen wird. Sie ahnt, dass sich das Mädchen nur über Billy lustig machen will und sucht Rat bei Missy. Sheldon ist unterdessen verärgert, weil weder Dr. Sturgis noch Dr. Linkletter sein Interesse an Exoplaneten unterstützen.
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
